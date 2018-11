Diventa mamma, l'azienda in cui lavora le regala un assegno da 1.000 euro

Le culle e i congedi di maternità (e paternità) non fanno paura. Tutt'altro: l'essere genitori viene considerato una risorsa per l’azienda e non un limite, così i dipendenti che decidono di mettere al mondo un figlio vengono pure premiati, con tanto di assegno di 1000 euro.

Accade a Vestone in un'azienda attiva nel campo della somministrazione del lavoro: la Eurointerim. Il gruppo - che ha sede a Padova e 37 filiali sparse per l'Italia- ha infatti messo a bilancio ben 50 mila euro da destinare ai dipendenti - sia donne che uomini - che nel 2018 o nel 2019 metteranno al mondo un bebè. La somma figura alla voce "welfare aziendale", quindi è da intendersi netta.

Una scelta sicuramente controcorrente quella di elargire una sorta di bonus bebè aziendale ai lavoratori, del quale ha usufruito anche una giovane mamma di Mura: Artjona Hodo che lavora nella filiale, aperta nel gennaio 2007, di Vestone. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi, proprio all'interno della sede valsabbina. Oltre allo staff della filiale erano presenti l'amministratore delegato del gruppo e Luigi Sposato, 57 anni, presidente e fondatore insieme ad altri dell'agenzia per il lavoro nata nel 1998 nella città veneta, che nel 2017 ha fatturato ben 100 milioni di euro.

Un'iniziativa valsa la conquista del premio 'Aziende Family Friendly' ritirato martedì 9 ottobre 2018 presso la Sala Cenacolo della Camera dei Deputati. Il sostegno ai neogenitori non è l'unica misura a misura di famiglia prevista dall'azienda padovana, che con l'iniziativa 'Bimbi in ufficio' consente ai dipendenti di condividere una giornata di lavoro con in propri figli. Attenzione totale al benessere dei lavoratori: il gruppo regala anche lezioni di fitness gratis agli impiegati di alcune filiali.