Il sogno di Vanessa: una bresciana alla corte di Miss Mamma Italiana

Montichiari. Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ripartono in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per "Miss Mamma Italiana 2020", concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27esima edizione. L'evento curato da Paolo Teti, ideatore e patron del concorso, è riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Lo scorso fine settimana, nella splendida cornice del “Green Park Villa Boschetti” di Montichiari, con il patrocinio del Comune si è svolta una selezione valevole per l’edizione 2020. La vincitrice è stata Vanessa Bondì, 27enne segretaria amministrativa di Botticino, mamma di Riccardo di 2 anni. La fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, invece, è andata a Giovanna Guagliardito, 48enne di Castenedolo, addetta al servizio mense aziendali: è la madre di Gabriele, Noemi e Melissa, di 26, 24 e 17 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le mamme interessate a partecipare al concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it. "Miss Mamma Italiana" sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza.