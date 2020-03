Coronavirus: giovane direttrice di banca trovata morta in casa dal fratello

Il Coronavirus si è portato via la 41enne Valeria Circo, direttrice della filiale della Bnl-Gruppo Paribas di via Cremona a Manerbio.



Febbre e forte tosse avevano costretto la giovane donna a restare a casa, in isolamento. La situazione sembrava sotto controllo, poi è velocemente degenerata: vedendo che non rispondeva più al telefono, mercoledì pomeriggio suo fratello è corso a vedere cosa fosse accaduto, trovandola esanime nella sua abitazione di Castelverde, comune cremonese dove da sempre abitava.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Valeria era molto conosciuta in paese: era figlia di Aurelio, morto anche lui giovane, e nipote di Salvatore Circo, ex assessore locale ai tempi del sindaco Paolo Della Noce. “Ciao dolcissima Valery ricorderemo sempre il tuo bellissimo sorriso”: questo uno dei messaggi apparsi su Facebook negli ultimi giorni, pubblicati dai tanti amici e conoscenti che hanno voluto salutarla per un'ultima volta.