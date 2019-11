Valtellina e Valcamonica unite dalle bici: dalla Regione 600 mila euro

La giunta regionale ha approvato l'accordo di programma per la realizzazione del collegamento ciclo - turistico ed escursionistico tra la Valtellina e la Valcamonica. Gli interventi, che riguarderanno le province di Brescia e di Sondrio, prendendo l'adeguamento e la messa in sicurezza di tracciati già esistenti e la sistemazione di alcuni edifici di proprietà comunale. Regione Lombardia cofinanzierà le opere con un importo complessivo di 600 mila euro.



In un'ottica di promozione delle tradizioni locali, della cultura dello sci e dell'ospitalità per un turismo lento e sostenibile, è anche previsto il recupero, con opere di manutenzione e adeguamento alle normative vigenti, di tre edifici di proprietà comunale posti nei comuni di Corteno Golgi, dell' Aprica di Teglio.

L'intervento principale ricalca il tracciato del percorso della ciclovia di interesse regionale '12-Oglio' che da Edolo porta a San Giacomo (35 km). Gli altri 2 percorsi riguardano un itinerario cicloturistico da Edolo ad Aprica (59 km), che si inserisce nel comprensorio Trivigno-Mortirolo e la montagna di Carona, ed un percorso escursionistico (40 km) riservato alle mountain bike che ricalca per buona parte il sentiero escursionistico 'Gran via delle Orobie'.



L'ammontare della spesa degli interventi è pari a 1,8 milioni di euro così ripartita: 600 mila euro verrano sborsati da Regione Lombardia; 500 mila dalla Provincia di Brescia, 300 mil dalla Provincia di Sondrio. 100.000 euro Ciascun comune sottoscrittore (Aprica, Corteno Golgi, Edolo, Teglio) verserà 100 mila euro.