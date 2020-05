Vaccini anti-influenza a 0-6 anni e over 60: presto la circolare del Ministero

Il ministero della Salute è al lavoro sulla circolare con le raccomandazioni vaccinali per la stagione influenzale 2020-21. A quanto apprende l'Adnkronos Salute la circolare, che arriverà "a breve" e in anticipo rispetto ai tempi consueti, raccomanderà l'immunizzazione ai bambini da 0 a 6 anni e agli anziani dopo i 60 anni (prima l'indicazione era per gli over 65). Non solo, si ribadirà la raccomandazione per gli operatori sanitari e per quanti lavorano nelle Rsa.

Il documento dovrebbe essere diffuso in questi giorni, per consentire una corretta programmazione in vista della prossima stagione influenzale. L'obiettivo è quello di ridurre la circolazione del virus influenzale e, di conseguenza, poter meglio distinguere i casi di Covid-19 dalla normale influenza.



Fonte: Adnkronos Salute