Alberto Angela: le telecamere di Ulisse per le incisioni rupestri della Valcamonica

Le telecamere di "Ulisse - Il piacere della scoperta", trasmissione in onda Su Rai1 condotta da Alberto Angela, si preparano a far conoscere all'Italia intera le incisioni rupestri della Valcamonica. Una bella pubblicità proprio nel 40esimo della proclamazione a Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco, avvenuta nell'ottobre 1979 a Il Cairo in Egitto.

La trasmissione si occuperà del parco principale, quello di Naquane a Capo di Ponte, ma anche del restante patrimonio sparso in tutta la valle. Non si hanno conferme sulla presenza del conduttore: ancora non è dato sapere se sarà direttamente sul posto o se realizzerà in studio le interviste, dopo il reportage realizzato dalla sua troupe. Domani, intanto, andrà in onda la prima trasmissione della nuova stagione, che parlerà della Gerusalemme ai tempi di Gesù.