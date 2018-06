Sorelle e bariste, 50 anni in due: apre stasera il Trilogy di Puegnago

Hanno poco più di mezzo secolo in due, ma potranno sempre contare anche sul supporto della mamma (insieme a loro, dietro al bancone): sono Verena e Nicol, le due giovani bariste (e sorelle) che da questa sera – sabato 16 giugno – cominciano la loro nuova avventura al bar Trilogy di Raffa di Puegnago, al civico 52 di Via Nazionale.

L’attesa è finita: la grande festa inaugurale è in programma a partire dalle 18, gustosi stuzzichini e fiumi di birra, sorrisi garantiti e tanta atmosfera, selezione musicale Doc a cura di Dj Bertell.

Come Doc saranno i vini, e i sicuramente i pirli (al Campari, mi raccomando), insomma tutto quello che serve per cominciare. Il bar sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 6 a mezzanotte e poi fino alle 2 nei weekend.

Tante idee in arrivo: il karaoke, la prima serata è fissata per domenica 24 giugno, il latino-americano (tba), la musica d’autore (il 1 luglio sarà la volta di Stefano Vigani, tra l’altro già in pista giovedì scorso anche a Rivoltella, per la notte bianca Rivolt on The Road).

Un sogno che si avvera: “E’ da tempo che abbiamo in testa di aprire un bar tutto nostro – raccontano le sorelle bariste – e questo in particolare, il bar in cui siamo cresciute (di proprietà dello zio, ndr) e su cui tante volte abbiamo fantasticato”. Pronti a partire allora: in alto i calici, brindisi meritato.