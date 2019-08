I cuccioli giocano insieme, mamma orsa li sorveglia: il video è tenerissimo

Mamma orsa prima sorveglia, poi si gratta la testa approfittando del ramo di un albero; intanto i suoi cuccioli giocano tra di loro un po' pigramente. È quanto mostra il nuovo video della Provincia Autonoma di Trento, dove - quest'anno - il numero di cucciolate di plantigradi si aggira tra le cinque e le sette.



Mamme e cuccioli ripresi dalla 'fototrappola' si muovono sull'Alto Garda, nel gruppo del monte Bondone, in destra Val di Non, in Val Rendena, sul Brenta meridionale e in bassa Val di Tovel.



Per quanto concerne invece l'orsetto soccorso perché molto deperito e poi rilasciato in natura lo scorso 2 luglio, non si hanno al momento nuove segnalazioni. Circostanza che, a detta degli esperti, farebbe pensare che l'animale sia finalmente autonomo e che si tenga lontano dai centri abitati. Si tratta però soltanto di un'ipotesi.

L'ormai famosissimo orso M49 - ribattezzato Papillon dopo la sua rocambolesca (ed eroica) fuga dal centro Castellar - si sta invece muovendo sempre nella zona della Marzola. I suoi spostamenti sono monitorati dal Corpo Forestale.



Fonte: Trentotoday.it