Parco, laghetto, campi da pallavolo e calcetto: nuovo look per l'area feste di Travagliato

Un grande spazio verde, attrezzato e dotato perfino di laghetto e fontana, per le famiglie. Un make over totale interesserà l'attuale area feste di Travagliato, che si trova accanto al palazzetto dello sport. Un progetto da 200mila euro, inserito tra i cavalli di battaglia dalla recente campagna elettorale, che sarà dovrebbe vedere la luce entro l'inizio della prossima primavera.

Un riqualificazione totale, che conferirà un nuovo, e decisamente più attraente, look alla zona di via IV Novembre, e avverrà in due fasi. La prima riguarda la realizzazione di opere di tipo stradale, come la costruzione delle aiuole e la pavimentazione della zona.

Per la fase uno dei lavori il sindaco Renato Pasinetti, come si legge sul Giornale di Brescia, ha già avviato un'indagine di mercato, non vincolante, per individuare gli operatori economici che si occuperanno dei lavori: sarebbero già 50 le offerte pervenute in Comune.

La fase due riguarda invece l'ampliamento del verde, con la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione di tavoli per consentire alle famiglie di organizzare pic-nic, la posa di giochi per i più piccoli, anche di tipo inclusivo. Le novità non sono finite qui: il progetto prevede anche la realizzazione di un laghetto e di una fontana, la costruzione di un percorso vita e di due campi, uno da calcetto e uno da pallavolo.

Insomma l'area si candida a diventare un parco a tutti gli effetti, una nuova zona verde a misura di famiglia a disposizione di tutta la comunità. I lavori dovrebbero terminare con l'arrivo della bella stagione, cioè entro la fine di marzo. Almeno così si augura il primo cittadino di Travagliato.