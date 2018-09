Acqua gialla dai rubinetti, è allarme: "E' potabile, nessun rischio per la salute"

Acqua scura, tra il giallo e il marrone, è scesa dai lavandini di una zona di Travagliato. Un problema circoscritto che continua da diverse settimane, e che allarma non poco la cittadinanza. Tanti i disagi: per molti è stato impossibile usare l'acqua corrente, mentre ad altri è bastato attendere alcuni minuti perché l'acqua tornasse limpida.

L'allarme è dilagato sui social network, con il primo cittadino Renato Pasinetti impegnato a rassicurare la popolazione e a spiegare la cause dell'insolita colorazione dell'acqua. Un problema che si era già presentato a luglio, tanto che l'amministrazione si era già rivolta al gestore della rete idrica (Acque Bresciane) per risolvere la questione.

Il sindaco rassicura: l'acqua è potabile e non ci sono rischi per la salute. Stando alle verifiche effettuate, la causa sarebbe la maggiore concentrazione di ferro presente nel nuovo pozzo, situato in zona Breda: l'acqua, a contato con tubature vecchie, magari in ferro, assumerebbe l'insolita colorazione marrone.

Un'emergenza che dovrebbe risolversi a breve: l'amministrazione ha nuovamente contattato Acque Bresciane per arrivare a una soluzione: tra pochi giorni dovrebbero pure partire i lavori per l'installazione di un nuovo filtro nel pozzo.