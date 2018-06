Commento shock di Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffia: esclusa dal programma

“Chi è causa del suo mal, pianga se stesso”: con probabilissimo riferimento alla bresciana Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene che da tempo lotta contro un tumore e che con lei aveva avuto un durissimo scontro, proprio sulla questione delle malattie e della cura. Sarebbe questo il commento (poi rapidamente cancellato) che ha fatto “saltare” la partecipazione di Eleonora Brigliadori alla nuova edizione di Pechino Express.

“Pechino Express – Avventura in Africa” è il reality show che partirà a breve, in onda su Rai Due, e a cui anche la Brigliadori avrebbe dovuto partecipare. Non sarà così. “Le suddette dichiarazioni – ha spiegato la Rai in una nota – sono in evidente contrasto con la missione e i valori del servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della rete”.

Classe 1960, Eleonora Brigliadori si fa conoscere come annunciatrice televisiva per Canale 5, dal 1980 al 1984. Negli anni '80 parteciperà a diverse fiction televisive, e pure a qualche film di rilievo (anche con Alberto Sordi), oltre a vari ruoli da conduttrice in programmi da milioni di spettatori (vedi Fantastico).