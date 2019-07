La vacanza di Theresa May: l'ex primo ministro inglese fa shopping sul Garda

Un pomeriggio di shopping tra le viuzze del centro storico di Sirmione, come centinaia di altri turisti. Se, però, a sbirciare le vetrine - con tanto di scorta italiana e inglese al seguito - e a fare acquisti nei negozi gardesani è l'ex primo ministro inglese, i fotografi si scatenano e una normale passeggiata diventa una notizia.

Ancora una volta Theresa May, che lo scorso 24 luglio ha rassegnato le dimissioni - ha scelto il Benaco per le vacanze estive e una pausa rigenerante dalla politica. Al suo fianco, come sempre, c'è il marito Philip.

La coppia è approdata in terra bresciana lo scorso sabato, ma fino a martedì pomeriggio non aveva lasciato la struttura - il Villa Cortine Palce Hotel - dove soggiorna. Il bagno di folla attorno alle 17 di martedì: May e consorte hanno girovagato tra i suggestivi vicoli della Penisola per fare spese in quelli che sono ormai diventati i negozi preferiti.

Prima tappa il negozio Donum di Maria Teresa Zani dove l'ex primo ministro ha rinfrescato la personale collezione di gioielli, comprando altri accessori griffati Mirta Bijoux. La May ha poi fatto spese all'ottica Veclani, acquistando un nuovo paio di occhiali da vista, e alla botique Inga Sirmione, specializzata in capi vintage.