Le sue bellezze sono un "must visit", il Lago d'Iseo finisce sul Times

“Seven beautiful lakes You've never heard of, but have to visit”: tradotto, più o meno letteralmente, si parla dei sette laghi di cui non hai mai sentito parlare ma che devi per forza visitare. E in cima alla speciale graduatoria c'è addirittura il lago d'Iseo, con tanto di video (spettacolare) sull'Isola di Loreto. Davvero una bella, bellissima cartolina.

Comincia così lo speciale del The Times, storico quotidiano britannico (fondato addirittura nel 1785), realizzato in collaborazione con Inghams, tra i più noti e longevi (operativo dal 1934) tour operator di Inghilterra e Gran Bretagna.

Walking and Wine

“Walking and Wine”, quando si parla del Sebino: il più piccolo dei quattro laghi lombardi, scrive il The Times, circondato da vigneti, uliveti e bei villaggi di pescatori. Agilmente visitabili, si legge ancora sulle pagine del quotidiano anglosassone, con una “handy public boat”, il servizio pubblico “alla mano” della Navigazione Laghi. Fino a raggiungere Montisola, la più grande isola lacustre (abitata) d'Europa.

E ancora “lovely walking”, passeggiate incantevoli, e poi ville eleganti, riserve naturali come le Torbiere, antiche strade da percorrere. Anche un brindisi è d'obbligo, basta arrivare in Franciacorta: dove si producono, conclude il The Times, le bollicine che valgono come “la risposta italiana allo Champagne”.

Le altre località

In tutto sono sette le location considerate un “must” da visitare. Oltre al Sebino anche il lago Fuschl in Austria, il lago Bohinj in Slovenia, il lago Achensee ancora in Austria, il lago di Ledro in Trentino (appena sopra il Garda), il lago di Thun in Svizzera, il lago di Levico di nuovo in Trentino.