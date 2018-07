Temptation Island, in lacrime la sexy parrucchiera bresciana: amore finito?

Lacrime e singhiozzi: per Ida Platano, 37enne di Bagnolo Mella, l'avventura sull'isola delle tentazioni non è cominciata nel migliore dei modi. Durante la prima puntata del reality "Temptation Island", in onda su Canale 5, la sexy parrucchiera si è lasciata andare in un pianto a dirotto.

Un momento di debolezza dovuto, forse, ad alcuni screzi avuti il fidanzato, conosciuto pochi mesi fa durante un il celebre programma televisivo di Maria De Filippi "Uomini&Donne”. Dopo mesi di corteggiamenti e tentativi vari, la 37enne aveva lasciato la trasmissione innamorata (così pare) di Riccardo Guarneri, operaio tarantino di qualche anno più grande di lei.

Un amore (sembra) messo a dura prova dalle tante tentazioni del reality a cui i due stanno partecipando. A lasciarlo intendere non sarebbe solo il pianto a dirotto di Ida. I fan della giovane donna, mamma di un bimbo di 7 anni, hanno notato che i due avrebbero bruscamente interrotto i rapporti sui social, smettendo di seguirsi su Instagram.

Un particolare che difficilmente sarebbe passato inosservato: Ida Platano ha quasi 150mila follower, solo su Instagram. Indizi che per ora non fanno una prova. Per capire lo stato di salute del rapporto tra la parrucchiera bresciana e l'operaio tarantino non rimane che restare incollati al piccolo schermo e seguire le prossime puntate del reality già record di ascolti: il debutto è stato seguito da ben 3.751.000 spettatori, raggiungendo il 21.24% di share.