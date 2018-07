Sexy parrucchiera e giovane mamma: c'è una bresciana all'Isola delle Tentazioni

C'è anche una giovane donna bresciana sull'isola delle tentazioni, il reality show “Temptation Island” in onda da qualche giorno in prima serata su Canale 5. Un volto già noto della televisione italiana: si tratta di Ida Platano, classe 1981 di Bagnolo Mella già sul piccolo schermo per aver partecipato all'ultima edizione del “Trono Over” di “Uomini&Donne”, il celebre programma di Maria De Filippi.

Una storia finita bene: dopo mesi di corteggiamenti e tentativi vari, Ida Platano aveva lasciato la trasmissione innamorata (così pare) di Riccardo Guarneri, operaio tarantino di qualche anno più grande di lei. Anche se in questi giorni infuria la polemica: sembra che i due abbiano smesso di seguirsi su Instagram. E questo significherebbe che qualcosa si è rotto.

Sono tutti e due a “bordo” dell'isola di Canale 5. Il gioco consiste proprio in questo: coppie affiatate, o quasi, messe alla prova da tentatori e tentatrici. E Ida e Riccardo avrebbero già litigato: della serie, chi ben comincia..

Ma è soltanto l'inizio. E' bene ricordare qualche nota biografica della bresciana Ida Platano: come detto è classe 1981, ha 37 anni. Da una vita fa la parrucchiera, adesso lavora a Bagnolo Mella. E' mamma di un bambino di sette anni, Samuele. Su Instagram è seguitissima: ha quasi 150mila follower.