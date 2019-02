Salvataggi in acqua e in volo: una cagnolona bresciana tra le star di Hollywood

Non si può negare che sia una bella bestia, con il suo bel faccione e tutto quel pelo, e pure brava: si chiama Reef, è una cagna Terranova di quattro anni e mezzo che abbaia in bresciano, vive a Toscolano Maderno con la sua padrona, e che sarà tra i protagonisti del nuovo docu-film “Superpower Dogs”, un documentario made in Hollywood che racconta le storie di sei cani salva-vita, e non solo, presentato dalla voce narrante di Chris Evans, che di supereroi se ne intende (noto alla cronaca per le sue interpretazioni di Captain America).

I cani protagonisti del film

Lo scrive Bresciaoggi: insieme a Reef e alla sua padrona Simonetta Andreoli, sulla walk of fame di Los Angeles (la prima mondiale del film è attesa per il 9 marzo) sgambetteranno anche un Labrador che fa il surfista e aiuta i bambini a imparare a nuotare, i cani Tipper e Tony che lavorano per salvare le specie animali africane in via di estinzione, Halo per i salvataggi in superficie, Henry per le ricerche sotto la neve sulle Rocky Mountains.

La scuola per cani da salvataggio

Una bella squadra, e una bella soddisfazione per Reef: la Terranova fa parte della Sics, la Scuola italiana per cani da salvataggio, l'unica associazione al mondo specializzata nella preparazione dei cani da salvataggio nautico, che opera in tutta Italia in collaborazione con la Guardia Costiera.

Negli ultimi mesi Reef e le sue cinque controfigure (come una vera star) sono stati ripresi dalla troupe a stelle e strisce a largo di Portovenere, in Liguria, dove si sono cimentati in salvataggi spettacolari, tuffi a tutta adrenalina, recupero di feriti e perfino lanci dall'elicottero. La brava Reef è stata guidata da Ferruccio Pilonga, il fondatore della scuola Sics e compagno di vita della sua padrona Simonetta.