In arrivo la Superluna più grande dell’anno: siete pronti per fotografarla?

Il 19 febbraio è una data da segnare sul calendario, e stare con il naso all'insù. Martedì è infatti prevista la Superluna più grande dell'anno. Sarà uno spettacolo più unico che raro, con un fascino ineguagliabile. La Superluna è la coincidenza di una luna piena con la minore distanza tra Terra e luna. L'effetto è un aumento delle dimensioni apparenti della luna visto dalla Terra.

In tutto il 2019 sono previste sei Superlune: tre piene e tre nuove. La prossima apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media. Lo spettacolo della Luna piena, ancor più quello della 'Superluna', è massimo al suo sorgere (ovvero al calar del Sole) o al tramonto del nostro satellite, ossia all’alba (la Luna piena brilla in cielo dalla parte opposta rispetto alla nostra stella, sicché essa sorge al tramonto del Sole e tramonta all’alba).

Il Virtual Telescope, grazie ai suoi strumenti mobili, riprenderà la 'Superluna' del 19 febbraio mentre sorge sull’orizzonte di Roma, condividendo in diretta la visione, come sempre, con i curiosi di tutto il mondo. Il commento all’evento sarà dell’astrofisico Gianluca Masi. La diretta è fissata per il 19 febbraio, a partire dalle 17.30. La partecipazione è gratuita. E’ sufficiente accedere al sito www.virtualtelescope.eu.