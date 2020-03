Public Health England, documento shock: "Coronavirus fino alla primavera 2021"

Arriva dalla Gran Bretagna il rapporto shock che scuote il mondo intero: come riporta il The Guardian, l’epidemia da Coronavirus potrebbe proseguire per un anno intero, e in quel (lungo) frangente fino all’80% della popolazione britannica potrebbe essere infettata. Lo rivela un report secretato della PHE (Public Health England), secondo cui nello scenario peggiore (“worst-case scenario”) quattro inglesi su cinque potrebbero essere contagiati dal Covid-19, pari a circa l’80% della popolazione.

Ipotizzando un tasso di ospedalizzazione pari al 15%, questo significherebbe fino a 7,9 milioni di persone in ospedale. Almeno il 10% della popolazione potrebbe essere costretta a una quarantena, in caso di sintomi, e almeno mezzo milione di persone (su 5 milioni) dei lavoratori di sanità e servizi sociali essenziali potrebbero ammalarsi.

Uno scenario di guerra: fino a mezzo milione di morti

Uno scenario di guerra, a cui purtroppo non mancherebbero le tante, tantissime croci: le ipotesi peggiori prevedono un range compreso tra i 318mila e i 531mila morti. Molto più di una strage. Il picco potrebbe essere raggiunto in 10 settimane, quindi due mesi e mezzo: anche l’obiettivo britannico, come quello italiano ed europeo, è quello di “spalmare” il più possibile i contagi così da non sovraccaricare il sistema sanitario, che altrimenti rischierebbe il collasso.

Secondo Paul Hunter, professore di medicina ed esperto in epidemiologia, come per l’influenza comune a partire da giugno l’incidenza di nuovi contagi dovrebbe calare sensibilmente, fino quasi ad azzerarsi. Ma sarebbe pronta a ripartire, purtroppo, già dal prossimo novembre: e senza alcun vaccino, perché prima di un anno (se non di più) non se ne parla.

Ad oggi in tutta la Gran Bretagna sono 1.391 i casi accertati di positività da Covid-19, di cui 330 solo nelle ultime 24 ore. Finora sono 35 i morti per concause legate al Coronavirus, con un tasso di letalità pari al 2,5%.