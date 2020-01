Ospiti vip nella Spa da 500 euro al giorno: a Limone c'è Stefano Gabbana

“Stefano, insieme a Domenico, rappresenta la storia della moda nel mondo. Il marchio Dolce&Gabbana ha fatto scuola in ogni angolo del pianeta. Ogni volta che Stefano Gabbana viene a trovarci a Limone per me è come rivedere un grande amico. Parlare e confrontarmi con lui è un enorme piacere, e una profonda fonte di ispirazione”.

Lo scrive su Instagram Arianna Risatti, la titolare del Centro Tao Park Hotel Imperial, la prima Natural Medical Spa d'Italia (operativa dal 1986): location da sempre apprezzata dai vip italiani e non solo, il Centro Tao è noto “per aver scelto e creduto nelle potenzialità terapeutiche della medicina naturale cinese, coniugandole con la medicina occidentale e con le più moderne ricerche nel campo del wellness e della dermocosmesi”.

Sono due i programmi del “Metodo Tao”, con terapie e trattamenti personalizzati: la mini-cura dura tre giorni, il programma “Tao salute” invece prosegue per un'intera settimana. Certo i prezzi non sono per tutte le tasche: si va da un minimo di circa 1.300 a un massimo di quasi 4.000.