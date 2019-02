Il messaggio prima dell'omicidio: "Stai facendo il bastardo con la persona sbagliata"

Chiara Alessandri non voleva incontrare ad ogni costo solo Stefania Crotti, la donna che poi verrà uccisa nel garage di Gorlago: l'ex amante di Stefano Del Bello, che appunto era tornato a casa dalla moglie Stefania dopo una breve relazione estiva, avrebbe voluto incontrare anche lui, parlare con lui e in particolare “affrontarlo”, come ribadito dalle intercettazioni.

La più significativa riguarda un messaggio vocale inviato da Alessandri a Del Bello dal profilo Facebook di un'amica in comune: non ci sarebbe stato altro modo per comunicare, visto che da tempo Del Bello aveva bloccato tutti i contatti con Alessandri, su Facebook e su Whatsapp, impedendole dunque di telefonare o mandare messaggi.

Il messaggio vocale

Il lungo vocale inviato all'ex amante è stato pubblicato in esclusiva da Mediaset, e svelato per intero nel corso della trasmissione Quarto Grado. “Stefano, stai esagerando – questo quanto dice Alessandri – Vuoi fare il bastardo a tutti i costi perché mi vuoi dimostrare che ne sei capace? Lo stai facendo con la persona sbagliata”.

Parole che a tratti sembrano minacce, prima di quella che per Alessandri sembra un'amara constatazione. “Vuoi credere a Stefania? Va bene. Lei ti ha partorito la figlia. Con lei devi andare ai mercatini di Natale. Se vuoi rovinarti la vita, fai pure: è la tua. Tanto la mia me l'hai già rovinata”.