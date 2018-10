Emergenza smog, Cattaneo:" Non accendere inutilmente il riscaldamento"

L'emergenza smog in Lombardia ha portato martedì al primo giorno di stop della circolazione per le vetture Diesel, omologate sino al livello euro 4 e prive di filtro anti particolato. Il provvedimento rimarrà in vigore perlomeno sino a giovedì. L'assessore della Regione Lombardia all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha sottolineato come in questi frangenti, in presenza di sforamenti delle sostanze inquinanti non particolarmente elevati, sia importante bilanciare l'interesse della popolazione alla tutela della salute con il suo diritto alla mobilità. "Il nostro obiettivo - ha detto - non è impedire la vita delle persone ma è limitare

gli inquinanti".

"Noi non vogliamo costruire un sistema sui divieti - ha proseguito l'assessore - ma sulla consapevolezza dell'importanza dei comportamenti virtuosi dei cittadini, anche attraverso incentivi". Poi, intervenendo sulle misure in atto che incidono principalmente sull'utilizzo delle autovetture, ha spiegato: "La principale fonte di inquinamento domestico è il riscaldamento domestico, vale per il 45% del totale. In queste giornate in cui la temperatura è ancora mite, se possibile, non accendiamo inutilmente gli impianti di casa.

Ricordando che nell'applicazione dei blocchi dei veicoli sarebbe preferibile una certa flessibilità gli attuali automatismi che non tengono conto delle incertezze sul perdurare degli sforamenti dei limiti e delle condizioni meteo variabili, Cattaneo ha chiarito: "Si deve poter esercitare certa discrezionalità nella direzione del buon senso. Il blocco dei Diesel euro 4 di questi giorni è un esempio innescato da un automatismo che forse, viste le condizioni del tempo, poteva non essere avviato".