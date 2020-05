"Silvia Romano va dall'estetista": quando il giornalismo si fa abiezione

Quasi tutti i giornali nazionali (e tanti locali) hanno pubblicato la seguente notizia riguardante Silvia Romano: "esce per la prima volta di casa dopo la quarantena e va dall'estetista". Il tutto corredato da fotografia di lei che scappa dai cronisti, coprendosi il volto con la mano.

La giovane è vittima di un cinismo ripugnante da quando è tornata in Italia, ritenuta colpevole di essersi convertita all'Islam. I leoni da tastiera l'hanno coperta di fango: nella sua condizione, rapiti e imprigionati per 18 mesi, si sarebbero convertiti anche allo zoroastrismo, crollando dopo due settimane pur di aver in salvo la vita. Le rinfacciano inoltre il presunto riscatto di 4 milioni di euro, un costo - comunque sia andata - di 6 centesimi per ogni italiano: se si fosse trattato di un loro figlio, avrebbero rapinato pure una banca (a proposito di furti: si attende la stessa indignazione per i 49 milioni rubati dalla Lega). La saggezza delle persone si misura nella capacità di mettersi nei panni degli altri: potete quindi immaginare la condizione di quelli che le ringhiano addosso.

Ora ci si mettono anche i giornalisti, appostandosi sotto casa e inseguendo una ragazza che va dell'estetista. Silvia Romano non è Chiara Ferragni, non ha fatto della visibilità il suo lavoro, non guadagna decine di migliaia di euro ogni volta che appare in pubblico. E' la vittima di un'esperienza terribile, difficilmente immaginabile, affrontata con coraggio encomiabile; ma il trauma che lascerà nella sua vita ha comunque la misura dell'indicibile. A leggere gli articoli su "Silvia Romano va dall'estetista", che sembrerebbero scritti da Lercio se non fossero drammaticamente privi di empatia, non è possibile trovare nessuna informazione al di là di quanto si vede nella foto: una ragazza che scappa intimorita da reporter e fotografi. È il nulla che si aggiunge al nulla, la miseria di un giornalismo al suo livello più basso.