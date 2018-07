Il ritratto della bimba scomparsa: "Ama i colori e le canzoni dei cartoni animati"

La piccola Iushra è una ragazzina autistica: “Una tipologia di disperso – ha spiegato il responsabile della Protezione civile di Brescia, Giovanmaria Tognazzi – che non ci consente di determinare i suoi spostamenti. Per questo stiamo lavorando su più livelli di ricerca: i rastrellamenti a tappeto, come se ci trovassimo di fronte a una persona infortunata, che non si muove. O l'ipotesi di una caduta in forra o da una falesia, con le unità tecniche specialistiche. Ma anche il percorso lungo i sentieri, da Brescia a Gavardo e nei paesi limitrofi, andata e ritorno”.

Ha soltanto 11 anni la bambina scomparsa sull'Altopiano di Cariadeghe ormai da giovedì scorso: il 20 dicembre prossimo ne compirà 12. “Stiamo cercando una persona viva”, ha ribadito ancora Agatino Carrolo, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. “La mia bambina non ha paura di niente”, ha detto il padre Gazi Md Liton, originario del Bangladesh ma da più di 20 anni a Brescia, con la moglie Khanam.

“Ma sono anche sicuro che se vede il buio si allontana, per questo secondo me non si è avvicinata alla grotte”, ha detto ancora il papà che da giovedì pomeriggio non è mai sceso da Cariadeghe. La famiglia è seguita da vicino da infermieri e psicologi, e anche i Servizi sociali del Comune di Brescia (abitano in Via Calatafimi) da anni sono vicini a Gazi e ai suoi quattro figli.