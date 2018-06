La fine di un'epoca: dopo quasi 120 anni chiude la storica salumeria

I clienti come amici, la tradizione come scuola di vita e di lavoro: la fine di un'epoca in quel di Sant'Eufemia, dopo dopo (circa) 120 anni di attività chiuderà per sempre i battenti l'antica salumeria al civico 6 di Via Indipendenza. Lo scrive il Giornale di Brescia: il salumiere Graziano Bonometti, classe 1954, dopo oltre mezzo secolo di lavoro ha deciso di andare in pensione.

E come biasimarlo? A 64 anni compiuti è giusto pensare di potersi godere un po' la vita. Lui che ha lavorato fin da piccolo: aveva 14 anni quando ha iniziato a fare il “piccolo” proprio nella salumeria di Via Indipendenza. Di proprietà dello zio Girolamo, era stata gestita dallo zio dello zio, e ancora dallo zio dello zio dello zio.

Non si sa nemmeno quando è stata aperta: sicuramente alla fine dell'Ottocento, quindi più o meno 120 anni fa. Un pezzo di storia che se ne va: salumi della tradizione bresciana, prosciutti e formaggi, gastronomia fatta in casa dalle lasagne al vitello tonnato.

Tanti, tantissimi i clienti che negli anni hanno approfittato di una qualche leccornie. Ma purtroppo il tempo passa, e il segno del tempo rimane: e così Graziano, insieme alla moglie Terry, ha deciso di gettare la spugna. Di godersi la vita, di fare il viaggio che sognavano da tanti anni. Insomma, giusto così.