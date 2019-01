"Niente funerali per le coppie che convivono": bufera sul prete della Bassa

L'ultima (delle tante) arriva dalla Bassa Bresciana: niente funerale cattolico per le coppie che convivono. Parola di don Luigi Pellegrini, il parroco di Rudiano: una circostanza che ha scatenato la furia dei fedeli, sui social e non solo. Lui dice di essersi già chiarito con i suoi devoti, e di averlo detto (anzi, scritto) solo per provocare.

“E' stata una provocazione – dice don Luigi a Bresciaoggi – ma anche un errore. Però è indubbio che voleva essere uno stimolo alla riflessione per i troppi adulti che hanno dimenticato cosa significa essere cattolici. In molti non digiunano più prima della comunione, altre famiglie si avvicinano all'eucarestia solo in occasione dei funerali, per non parlare dei ragazzi che abbandonano la parrocchia per tutta l'estate”.

Insomma, a scanso di equivoci: promettere alle coppie che non convivono di non celebrare i loro funerali, trattandoli alla stregua di eretici medievali, è stata solo una simpatica e innocua provocazione. Ma che ne pensano le coppie che convivono? Alcuni di loro (testuale su Facebook e non solo) difficilmente torneranno mai più in chiesa.

Missione compiuta, don Luigi? Forse no. Ma la frase incriminata? E' stata pubblicata sul bollettino parrocchiale, a margine del programma settimanale di messe e celebrazioni. Il prete ha citato espressamente le coppie conviventi, e con questi toni: “Ricordo a queste persone che non possono ricevere la comunione, perché vivendo in stato di peccato non è possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione e per lo stesso motivo non sono concessi i funerali”. Amen.