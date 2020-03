Coronavirus, in pochi giorni morti marito e moglie: il dolore del figlio rimasto solo

Castelcovati. I coniugi Rosanna Gualtieri, 64 anni, e Giovanni Toti, 71 anni, hanno perso la vita a distanza di pochi giorni, entrambi stroncati dal Coronavirus. In paese, sono le ennesime vittime registrate negli ultimi giorni, tra le quali c'è anche il meccanico Franco Scalmati.

Un doppio lutto che ha lasciato orfano l'unico figlio: Cristian. La prima a morire è stata Rosanna, seppellita nel cimitero di paese lunedì pomeriggio, nel corso di un breve rito con la benedizione del feretro in forma strettamente privata, come previsto dal decreto Conte.

L'infezione ha poi coinvolto anche Giovanni e, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. La conferma di decesso da Covid-19 è arrivata nelle scorse ore. Giovanni, ex carpentiere in pensione, era stato per anni volontario per Aido.

A Castelcovati i dati ufficiali parlano di 30 contagi e 6 vittime, ma, in paese, nelle ultime due settimane sono decedute quasi 20 persone, la maggior parte delle quali potrebbe essere state vittima della pandemia in corso, sebbene manchi l'ufficialità del tampone.