SuperEnalotto, sfiorato il jackpot: 25mila euro vinti nel Bresciano

Considerando le dimensioni del Jackpot, colui (o colei) che nei giorni scorsi ha centrato un 'cinque' al SuperEnalotto nel Bresciano ci deve essere rimasto un po’ male. In tasca si è messo 25mila euro, ma se avesse azzeccato anche il sesto numero avrebbe arraffato il ben più corposo Jackpot. Un montepremi da capogiro, che ha raggiunto quota 98,5 milioni di euro: è il settimo premio più alto nella storia del gioco.

Il colpo è stato messo a segno da un fortunato (o da una fortunata) nella tabaccheria che si affaccia su via Martiri della Libertà a Roncadelle, dove sicuramente stanno festeggiando e sognando magari un bis molto, molto più corposo. Magari con la prossima estrazione, quando il jackpot sarà ancora più stellare.

L’ultima sestina vincente, come riporta Agipronews, è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia. Oltre un milione era finito anche a Brescia: una delle quote del sistema vincente era infatti stata acquistata alla 'Ricevitoria del corso', la storica tabaccheria che si affaccia su Corso Zanardelli.