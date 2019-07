Roncadelle: Notte Bianca, le deviazioni dei bus

Dalle 14, fino al termine del servizio di sabato 27 luglio 2019 le corse della linea 7 in direzione Roncadelle seguiranno un percorso deviato a causa della chiusura di via Roma a Roncadelle al fine di consentire la manifestazione “Notte Bianca 2019”.

Tutte le corse della linea 7 in direzione Roncadelle da via Marconi proseguiranno in via Fermi, via Ghislandi, via Berlinguer, al semaforo via Dalla Chiesa (Polivalente) e via Di Vittorio dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 7 in direzione Nave/Caino seguiranno il consueto percorso. Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato.