Il vero Top Gun è nonna Rita: guiderà per la prima volta un aereo a 85 anni

Aviosuperficie di Cizzago, Bassa Bresciana: è da qui che sabato mattina decollerà (per la prima volta nella sua vita) la signora Rina Botticini, 85enne ospite della Rsa Pietro Beretta di Gardone Valtrompia. Un sogno che si avvera: come scrive il Giornale di Brescia, è da quando aveva 13 anni, dal lontano 1945 che la signora Rita spera un giorno di poter spiccare il volo.

E lo farà per davvero, appunto sabato mattina, a fianco del direttore della scuola di volo Vittoria Alata, Davide Turelli. Sarà lui a tenere in mano la cloche, a guidare i comandi, ma è certo che Rita Botticini si siederà accanto a lui, e magari proverà a fare qualche manovra in cielo.

Si è preparata a lungo per arrivare a questo momento: esercizi specifici, anche psicologici. E sarà affiancata da un’infermiera e dalla psicologa della Rsa anche quando finalmente decollerà. Con lei ovviamente anche i familiari, i suoi primi tifosi.

Un sogno che si avvera, dicevamo: il terzo più grande della sua vita. Voleva visitare Roma, e l’ha fatto, voleva vedere il paese della Toscana dove è nata sua madre, fatto anche questo. Adesso arriva l’ultimo, forse il più bello, di certo il più spettacolare: buon viaggio, anzi buon volo signora Rita.