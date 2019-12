La fine di un'epoca: dopo 40 anni chiude storico negozio del centro

Da qualche settimana un eloquente cartello annunciava una decisione ormai presa da tempo: “Svendita totale per cessata attività. Sconti fino al 70%”. E così è stato, fino al giorno di Santo Stefano: ha chiuso i battenti, e per sempre, lo storico negozio Micheletti sotto i portici di Via Roma a Remedello Sopra.

Aperto nel 1979 da Giuseppe Micheletti e dalla moglie Rosanna, è rimasto per circa dieci anni in piazza, per poi trasferirsi nell'attuale posizione. Marito e moglie hanno deciso di gettare la spugna, e di godersi finalmente la meritata pensione.

Come scrive il Giornale di Brescia, sono stati entrambi premiati in consiglio comunale con un riconoscimento per la loro lunga carriera. Il negozio per decenni è stato un punto di riferimento, per i residenti e non solo: come nelle botteghe di una volta, vi si trovavano abbigliamento, biancheria e articoli per la casa.