I reali del Belgio in vacanza: Filippo e Matilde avvistati in Franciacorta

Una famiglia reale, in un territorio regale: Filippo e Matilde di Belgio sarebbero atterrati martedì sera a Orio al Serio, a bordo dell'aereo ufficiale del Regno belga. Nessuna visita istituzionale o di lavoro, nessun tentativo di convincere la presidenza della Repubblica che anche senza Governo non si sta male (in Belgio, senza Governo, ci sono rimasti per quasi 200 giorni: “Mai stati meglio”, titolavano i quotidiani locali).

Scherzi a parte, per Filippo e Matilde – come scrive il Giornale di Brescia che per primo ha pubblicato la notizia – si tratterebbe solo di qualche giorno di vacanza, forse anche senza i loro quattro figli, immersi nel verde delle colline e delle vigne della Franciacorta. Insomma qualche giorno di totale relax.

Non è la prima volta: già lo scorso anno i reali scelsero la Franciacorta e il Sebino per trascorrere una breve vacanza. Squadra che vince non si cambia: erano stati all'Albereta di Vittorio Moretti a Erbusco, ci sarebbero tornati in queste ore. Ovviamente hanno scelto la suita: bella comoda, lussuosa e senza troppi disturbi.

Ci si interroga adesso su quale sia il programma delle vacanze reali in terra bresciana. Non si esclude un tour a Montisola, di cui soprattutto Matilde si sarebbe innamorata in occasione di The Floating Piers. E di sicuro un salto in qualche prestigiosa cantina, per degustare qualche memorabile bollicina e chissà, portare qualche bottiglia anche in Belgio.