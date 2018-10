A La Prova del Cuoco, lo chef Ivan Giavarini

Si inizierà parlando di finocchi, con la ricetta della chef romana Anna Maria Palma che preparerà gustosissimi Gnocchetti rossi con finocchio, alici e pecorino.

Con lei, l’agronomo Marco Valerio Del Grosso da Salerno e la dietologa Emiliana Giusti da Vicenza sveleranno tutte le proprietà benefiche di questo ortaggio.

Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef bresciano Ivan Giavarini e lo chef barese Claudio Favale si sfideranno nella rivisitazione di un celebre piatto della tradizione italiana: la frittura di paranza.

Per il “Piatto d’Autore”, lo chef romano Marco Bottega si produrrà in un appetitoso Rotolo di coniglio con castagne e salsiccia.

Spazio anche alla creatività del maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia da Belluno, che realizzerà una golosissima Torta Sacher.

Terza “manche” per i protagonisti de La Prova del Cuoco di questa settimana: i concorrenti Pier Giorgio Ronchi da Como e Grazia Agostino da Bari se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef Marco Claroni da Roma e Antonio Totaro da Napoli.

A giudicarli ci saranno lo chef Adriano Baldassarre, l’esperta enogastronomica Francesca Romana Mezzadri e - “giurato per un giorno” – Rosanna Lambertucci.

Nel corso della puntata l’inviato Ivan Bacchi sarà a Carovilli (Is), alla ricerca di un piatto perduto della tradizione molisana: Sagne e jerv.

Tornerà, immancabile, il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report dai banchi del “Mercato Rosati” di Foggia.