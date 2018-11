A La Prova del Cuoco, lo chef bresciano Ivan Giavarini

Domani a La Prova del Cuoco, si inizierà parlando di kiwi, con la ricetta della chef romana Anna Maria Palma, che preparerà una stuzzicante Spuma di mozzarella di bufala e pomodori secchi con salsa di kiwi.

Con lei, l’agronomo aretino Augusto Tocci e la nutrizionista leccese Valentina Galiazzo sveleranno tutte le proprietà di questo frutto.

Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef Ivan Giavarini da Brescia e la chef Nicoletta Lanci da Latina si sfideranno nella rivisitazione di un piatto tipico della cucina siciliana: la pasta con le sarde.

Per la rubrica “Piatto d’autore” lo chef romano Marco Bottega realizzerà dei gustosissimi Cannelloni ripieni di gorgonzola e radicchio.

Spazio anche alla creatività del maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia da Belluno, che preparerà una golosissima Mousse al cioccolato.

Terza “manche” per i nuovi protagonisti de La Prova del Cuoco: i concorrenti Valerie Casto da Lecce e Alessandro Grosso da Novi Ligure se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef Joseph Micieli da Ragusa e Ginevra Antonini da Roma.

A giudicarli lo chef stellato Davide Pezzuto, l’esperta gastronomica Natalia Cattelani e - “giurato per un giorno” – il giornalista del Tg2 Luca Salerno.

Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report delle quotazioni del giorno dai banchi del “Mercato coperto” di Novara.