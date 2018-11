A La Prova del Cuoco, gli chef Umberto Vezzoli e Ivan Giavarini

Alla Prova del Cuoco si inizierà parlando di triglie con la ricetta dello chef piemontese Diego Bongiovanni, che preparerà una deliziosa calamarata con triglie e carciofi.

Con lui, l’esperto ittico Davide Valsecchi da Genova e la nutrizionista Valentina Guttadauro da Varese, sveleranno tutte le proprietà benefiche di questo pesce.

Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef toscano Stefano Pinciaroli e lo chef bresciano Ivan Giavarini si sfideranno nella rivisitazione di un piatto tipico della tradizione toscana: la ribollita toscana.

Per la rubrica “Piatti d’autore”, lo chef romano Gianfranco Pascucci cucinerà una saporitissima: Spigola con spinaci e sesamo.

Spazio anche alla creatività del maestro pasticciere romano Federico Podron che preparerà un dolce classico e intramontabile: la crostata di frutta.

Quarta “manche” per i nuovi protagonisti de La Prova del Cuoco: i concorrenti Caterina Girotti da Macerata e Agostina Orsolino da Oristano se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef Umberto Vezzoli da Brescia e Stefano Callegaro da Rovigo.

A giudicarli lo chef “stellato” Igles Corelli, l’esperta gastronomica Paola Gula e - “giurato per un giorno” – la giornalista e conduttrice televisiva Donatella Bianchi.

Nel corso della puntata, quarta tappa umbra delle “escursioni gastronomiche” di Andrea Lo Cicero alla scoperta della “ricette del fiume”. Il viaggio prosegue con un piatto gustoso e raffinato: tagliatelle al tartufo.

Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report delle quotazioni del giorno dai banchi del “Mercato comunale di Piazza XXIV Maggio” di Milano.