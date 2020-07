Le nozze in segreto della principessa Beatrice: il marito è un nobile bergamasco

Beatrice di York sposa radiosa con il vestito e la tiara che furono della nonna regina Elisabetta

Un matrimonio tenuto segreto fino all'ultimo, celebrato con pochissimi intimi lontano dai riflettori. Non il royal wedding a cui siamo di solito abituati, che anche nelle sue manifestazioni più "ristrette" richiama comunque folla, fotografi, televisioni, commentatori, critici. Nella All Saints Chapel della tenuta di Windsor, la principessa Beatrice di York ha sposato in gran segreto Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista milionario discendente dalla famiglia aristocratica bergamasca Mapelli Mozzi di Ponte San Pietro.

Una scelta dettata dalla situazione sanitaria legata alla pandemia da coronavirus, che però ha risolto anche un altro problema: la presenza ingombrante del padre della sposa, Andrea di York, finito al centro dello scandalo per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Il figlio preferito della regina Elisabetta non compare in nessuna delle due foto ufficiali diffuse da Buckingham Palace per celebrare il matrimonio di Beatrice, che sorride al braccio del marito insieme ai due nonni, la regina e il consorte Filippo (quasi centenario ma ancora in perfetta salute, con buona pace di chi lo aveva dato per morto "in segreto" in primavera, alimentando chissà quali dietrologie).

Beatrice di York sposa con l'abito di nonna Elisabetta

Un legame stretto, quello tra nonna e nipote, come dimostra anche la mise della giovane sposa. Beatrice infatti è andata all'altare indossando un abito appartenuto proprio alla regina Elisabetta, riadattato per l'occasione, e la Queen Mary's Fringe Tiara, che la stessa regina indossò per il suo matrimonio con il principe Filippo nel 1947 e che prestò alla figlia Anna per il suo matrimonio con il capitano Mark Phillips nel 1973.

L'abito indossato da Beatrice era stato realizzato per la regina Elisabetta da Norman Hartnell negli anni Sessanta. Elisabetta lo indossò per la cerimonia di apertura del Parlamento nel 1966 e poi in diverse altre occasioni ufficiali. In raso duchessa opaco color avorio, rifinito con un intricato motivo a rombi sul corpetto, è stato rimodellato da Angela Kelly e Stewart Parving, aggiungendo delle maniche a sbuffo in organza.

Secondo i dettagli raccontati dal Daily Mail, la sorella di Beatrice, la principessa Eugenie, le ha fatto da damigella d'onore. Dopo la cerimonia si è tenuta un piccolo ricevimento presso il Royal Lodge di Windows, la residenza di Andrea di York e Sarah Ferguson, con circa venti ospiti.

