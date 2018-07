Un secolo e mezzo di 'pirloni' e caffè: chiudono due storici locali

Il segno dei tempi, inesorabile: le fabbriche chiuse, la popolazione che invecchia, il ricambio generazionale (anche con l'immigrazione) che non basta. E il paese che si svuota, un po' alla volta, con tutte le conseguenze del caso: a Piancogno altri due storici locali hanno chiuso i battenti. Non è detto che sia un addio, magari è solo un arrivederci: intanto però sono due le serrande abbassate, in piena estate.

Lo scrive il Giornale di Brescia: fa specie (e a molti) sapere che a Cogno ha chiuso il bar dei Caretta, un pezzo di storia aperto ormai da più di 70 anni, tra i più antichi del paese e uno dei migliori “prototipi” del bar sport all'italiana. In pieno centro, offriva non solo caffè e aperitivi ma anche le schedine ai tempi del Totocalcio, il lotto, i biglietti dell'autobus, le ricariche telefoniche.

Forse meno longevo, ma non per questo meno importante, anche il bar del centro sportivo comunale. Aperto da almeno 50 anni, affacciato sui campi da gioco e punto di riferimento non solo per chi giocava a pallone, a tennis o a bocce, ma per i tanti di passaggio che si fermavano a bere un caffè o un bianco.

Negli ultimi tempi era gestito da un'associazione sportiva, che però alla scadenza del contratto non ha voluto continuare. A quanto pare problemi di affitto anche per il bar dei Caretta: non si sarebbe arrivati a un accordo per la gestione. Insieme facevano quasi un secolo e mezzo di storia: tutto chiuso, per adesso.