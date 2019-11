Pioggia senza fine, adesso i fiumi fanno paura: allerta massima dal Po all'Oglio

Allerta massima anche in Lombardia per le piene e il rischio esondazione dei fiumi: i riflettori sono puntati, ovviamente, sul fiume Po, che è già in piena ed è già transitato dal Torinese con un livello di allerta 3, e alcuni tratti in cui l'acqua ha raggiunto e superato i 7 metri sopra lo zero idrometrico, circostanza che dovrebbe ripetersi anche in zona Piacenza (livello di allerta 3, codice rosso). Al punto di rilevazione di Ponte Becca, sotto Pavia, l'acqua già domenica pomeriggio era sopra i 5 metri: ma il livello di allerta si ferma a 2, un codice arancione (e il massimo previsto intorno ai 5 metri e mezzo sullo zero idrometrico).

Ma se in provincia di Piacenza il Po è già uscito dal letto, la preoccupazione rimane alta anche sui fiumi minori: tra questi il fiume Oglio, che transita anche in terra bresciana. E poi il fiume Adda, che dal lago di Como attraversa tutta la Lombardia, fino a sfociare nel Po tra le province di Lodi e Cremona. Massima allerta anche in Piemonte per le piene dei fiumi Bormida e Tanaro.

E' nei paesi affacciati direttamente sul “grande fiume”, il Po, in cui il rischio di un'esondazione potrebbe provocare i danni più consistenti. Tra Casalmaggiore e Viadana, province di Cremona e Mantova, i lidi del Po sono già stati chiusi, così come tutte le attività umane presenti in loco: le strade sono ormai colme d'acqua, e il fiume è così alto che ha quasi sommerso i cartelli stradali. Per motivi di sicurezza è stato fatto sgomberare anche il bar degli Amici del Po.