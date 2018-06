Parco delle Cave: ecco la nuova ciclabile che costeggia il lago per 2 chilometri

La seconda tappa, da tempo annunciata: è stata inaugurata la nuova pista ciclopedonale del Parco delle Cave, il parco di mitigazione urbana più grande d’Europa che nei prossimi anni - con il recupero di cave dismesse e altri laghetti - raggiungerà la straordinaria “misura” di oltre 1,5 milioni di metri quadrati.

Anche la nuova pista intanto non è male: sono circa 2 chilometri, percorribili a piedi o in bicicletta, lungo un percorso da 3 metri di larghezza e che costeggia il laghetto di Via Bose, in territorio di Buffalora. Nelle prossime settimane verranno posizionati gli arredi e le panchine, successivamente si provvederà anche alla ripavimentazione.

Seconda tappa a poche settimane dalla grande inaugurazione del Parco, che già oggi occupa decine di ettari, di questi 360mila metri quadrati liberamente fruibili, in futuro una gestione “comune” tra Loggia e comitati e associazioni.

La strada è ormai tracciata: obiettivo 150 ettari, in tutto saranno sei i laghetti del Parco (il primo, dove già si va in canoa, è da 160mila mq) e poi aree verdi, percorsi, spazi naturali, chioschi e ristori. A piedi o in bicicletta, dicevamo, ma pure a cavallo e poi chissà: tanto è stato fatto, tanto ci sarà ancora da fare.