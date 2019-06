SuperEnalotto, sfiorato il jackpot: vinti oltre 75 mila euro al bar Araba Fenice

Ha azzeccato ben 5 numeri su 6, portandosi a casa oltre 75mila euro. Una vincita davvero niente male, quella realizzata nel weekend da un fortunato cliente del bar Araba Fenice di Paratico. Anche se rimane sempre un pizzico d’amaro in bocca per quell’unico numero sbagliato.

Il jackpot era da sogno: oltre 175 milioni euro. Il secondo montepremi più alto di sempre del SuperEnalotto, un soffio sotto al record dell’ottobre 2010 (177 milioni di euro). Una cifra in grado di cambiaredavvero la vita.

Del fortunato vincitore non si conosce l’identità: si sa solo che è stato uno dei primi 10 a giocare la schedina dominica mattina. Di sicuro, al netto delle tasse da pagare per incassare il premio, per lui non poteva esserci un’estate migliore e una vacanza extra lusso in una località paradisiaca potrebbe diventare presto realtà.