"Sfere metalliche con un'aura di luce", avvistati due Ufo nel Bresciano

Strani e misteriosi avvistamenti nel Bresciano: le segnalazioni di sfere luminose si susseguono e gli esperti in materia si interrogano. L'ultimo avvistamento ad Orzinuovi: un oggetto molto simile a quello notato lo scorso aprile a Carzago della Riviera è stato visto da una residente della zona, che ha pure filmato tutto.

"Ho avvistato due sfere metalliche con intorno un'aura rossa e sono riuscita a filmare con il telefono il passaggio della seconda. Purtroppo la qualità del video non permette di vedere la sfera metallica all'interno dell'aurea rossa." Questo il testo della segnalazione raccolta dagli 'ufologi' Angelo Maggioni e Antonio Bianucci di Ufo Italia Network che, insieme al collega Emilio Acunzo, si stanno interessando del caso.

Il gruppo di 'ufologi', insieme a fototecnici, hanno esaminato il filmato e, in particolare, alcuni frame per poter analizzare l'oggetto non meglio identificato. Il video - fanno sapere gli esperti - "è risultato genuino e non sarebbe stato manipolato". Difficile stabilire l'altezza esatta, ma l'oggetto misterioso potrebbe essersi trovato dai 500 metri in su.

I primi accertamenti hanno escluso che si trattasse di una lanterna cinese, nonostante la colorazione simile. Potrebbe invece trattarsi di un drone: una cosa è certa, spiegano gli 'ufologi': "L'oggetto ripreso sembra avere una velocità sostenuta e intelligente, e la particolare forma evidenziata al 3D potrebbe rafforzare l'ipotesi ufo".

Non potendosi esprimere in maniera completa su quanto accaduto, Angelo Maggioni e Antonio Bianucci mantengono aperte le indagini e chiedono a chi avesse assistito, fotografato o filmato la misteriosa presenza di inviare il materiale e contattare lo staff su Ufo Italia Network.