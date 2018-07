Mamma orsa e suoi cuccioli golosi in cerca di ciliegie: “Ma non sono pericolosi”

La si potrebbe incontrare facilmente, durante una passeggiata sulle montagne dell'Alto Garda: un'orsa, con prole al seguito, si aggira da giorni nei boschi sopra Arco. Tanti gli avvistamenti e pure gli incontri 'ravvicinati' con il raro esemplare, che è stato notato nelle aree di San Giovanni al Monte, Biaina e Val di Tovo. Tutte zone molto frequentate, in questo periodo, anche dai turisti,

In ogni caso, niente paura: "Si tratta di un animale il cui comportamento è stato caratterizzato sinora dalla tendenza a evitare l’uomo, quando possibile, e dalla mancanza di atteggiamenti aggressivi", si legge nel comunicato diffuso dal Servizio Foreste e fauna della Provincia di Trento.

Rassicurazioni non scontate in questo periodo, in cui l'orso è tornato a essere, troppo spesso in negativo, protagonista delle notizie. La presenza dell'animale si dovrebbe all'abbondante presenza di ciliege nella zona, e non sarebbe nemmeno un evento raro: "Si tratta di una delle 4-5 orse con piccoli la cui presenza è stata finora documentata - si legge nel comunicato - Non è il primo anno che ciò accade: è probabile che la disponibilità in questa stagione delle ciliegie costituisca il motivo principale della presenza, probabilmente temporanea, di quest’orsa."

L'orsa non sarebbe pericolosa, ma le autorità invitano ad adottare piccoli accorgimenti in modo da evitare incontri troppo ravvicinati, come eliminare possibili fonti di attrazione dell'animale, ad esempio i rifiuti organici, fare spesso rumore e tenere il cane a guinzaglio, oltre a sconsigliare caldamente di andare a cercare l'orsa per fotografarla.