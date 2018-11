Giacca e cravatta (snodata): al Grande Fratello arriva l'Omino bresciano

Giacca e camicia extralarge, cravatta rossa al collo appena snodata, valigetta nera utilizzata come un martello pneumatico per fare cagnara e svegliare gli inquilini ancora assonnati: ha fatto la voce grossa l'Omino, il disturbatore del Grande Fratello che anche quest'anno è entrato all'improvviso nella Casa e se l'è presa con i concorrenti Vip del reality più celebre d'Italia.

In tanti l'hanno già visto, ma forse non tutti sanno che l'Omino in realtà è bresciano: ha poco più di 40 anni e si chiama Davide Priore, tra i volti più noti dell'Accademia di improvvisazione teatrale bresciana, già intervenuto in altre edizioni del Grande Fratello proprio allo stesso modo, aggressivo e urlatore, per raccontare faccia a faccia ai presenti le critiche e le lamentele che arrivano agli stessi, appunto via social.

Nella sua seconda scorribanda invece è entrato nella Casa quando gli inquilini erano in “Freeze”, e quindi non potevano né muoversi né reagire. Il disturbatore ne ha approfittato allora, sempre in giacca e cravatta snodata, per rilasciare qualche altro insulto e per “svaligiare” l'appartamento.

La storia dell'Omino

Su Facebook Priore gestisce una sua pagina (L'Omino social), con qualche link e meme divertenti: ma è celebre soprattutto per la sua pagina Youtube. Detto anche Davide l'Omino, si definisce comico e attore, autore e umorista ma anche “convinto mangiatore di roba poco sana”. Nella sua carriera ha scritto per Daniele Luttazzi e condiviso il palco perfino con Rocco Siffredi, al Misex, ha fatto cabaret sul palco dello Zelig di Milano, è stato insegnante di Teatro non solo a Brescia, ma anche a Trento, Verona e Vicenza.

E un aneddoto da non perdere: “Una volta ho premiato il Real Suino durante una fiera dell'agricoltura – scrive l'Omino – e mi piace pensare a quello come il momento più significativo della mia carriera”.