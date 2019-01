"Sembra tutto così irreale, la nostra bimba ancora non sa che la mamma è morta"

“Non mi capacito di come Stefania possa averci creduto, io non sono il tipo che fa questi gesti, che scrive bigliettini. Non le avevo nemmeno mai fatto il regalo di San Valentino”. A parlare è Stefano Del Bello, intervistato dal Corriere della Sera: dalla sua casa di Gorlago, quella che condivideva con la moglie Stefania Crotti, la giovane madre - i due hanno una bambina, la piccola Martina di 7 anni - uccisa a martellate e poi bruciata, abbandonata nelle campagne tra Erbusco e Adro.

L’unica indagata (e che tra l’altro ha già confessato) è Chiara Alessandri, 43 anni: un anno più grande di Stefania, uno in meno di Stefano. Con lui ha avuto una storia, la scorsa estate, quando marito e moglie si erano presi una pausa: avrebbe voluto continuarla quella storia, a detta di Del Bello lei avrebbe addirittura voluto prendere casa in affitto, per iniziare una convivenza.

Lui rifiuta, torna insieme a Stefania. Ma Chiara non sembra volersi arrendere: avrebbe mandato dei messaggi direttamente a Crotti, a quella che considerava la sua rivale in amore. “Mia moglie si era preoccupata, si era sfogata con me - dice ancora Del Bello - ma poi Chiara non si è più fatta sentire”.

I due si sono incontrati al comando di Bergamo: “Una situazione irreale. Pensa no l’avessero convocata come parte in causa. Non avrei mai potuto immaginare, nessuno avrebbe mai potuto. Mi dispiace per i suoi bambini. Ma non potrò mai perdonarla”.

La piccola Martina non sa ancora che la sua mamma non c’è più. Crede sia lontana per lavoro: “Ma presto le parleremo”, dice papà Stefano. In quella casa mai così vuota, dove ancora rimane la tuta che Stefania metteva tutti i giorni, o l’ultimo vestito che ha indossato prima della scomparsa: “Li ho messi via, non riesco ad averli davanti agli occhi”.