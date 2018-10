Lavori all'oleodotto "segreto": trasporta il carburante per gli aerei militari

Dovrebbero partire nei prossimi mesi i lavori di manutenzione e potenziamento dell'oleodotto militare sotterraneo che dalla Liguria attraversa buona parte della Pianura Padana, compresa la nostra Bassa. L'appalto, per cominciare, è di oltre 1 milione di euro: soldi che serviranno per realizzare il nuovo pontile al porto di Ruffino a La Spezia, il terminale da cui anche oggi arrivano le navi che poi “scaricano” (in una condotta sottomarina) il carburante utilizzato dagli aerei della Nato in terra italiana.

Anche i caccia di base a Ghedi: si tratta infatti di un carburante particolare, con addittivi, tecnicamente chiamato “Combustibile Jet A1”. Dei prossimi lavori all'oleodotto ne dà notizia Bresciaoggi, che ne racconta anche le sue origini “oscure”. Nel senso che fino a poco fa era un segreto militare, e anche adesso sono in pochi a sapere della sua esistenza, dove si trova e dove fa scorrere il carburante speciale.

Questo sarebbe il suo percorso: parte da La Spezia, attraversa Pianazze, Vezzano Ligure e Pontremoli, poi raggiunge la Pianura Padana. In terra bresciana le tubature “segrete” arrivano anche a Ghedi passando poi anche da Montichiari, Visano, Calvisano, Isorella e Fiesse. Ma questa è solo la mappatura più recente, insomma quella operativa ai giorni nostri.

Un tempo le condotte sotterranee dovevano raggiungere la base ormai dismessa di Marcandone, che stava al confine tra Cigole e Manerbio. Dismessa la base, dismesse le tubature: ma quella di Ghedi funziona ancora, così come ancora scorrono gli ettolitri di benzina utilizzata dagli aerei da guerra. L'apice del flusso nascosto di carburante, scrive ancora Bresciaoggi, risalirebbe alla seconda metà degli anni '90, gli anni della guerra e dei bombardamenti in Kosovo.