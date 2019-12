In tangenziale arriva un nuovo autovelox fisso: verrà attivato nelle prossime ore

Un nuovo autovelox sulle strade bresciane: verrà attivato in città a partire dal 7 dicembre. Dunque mancano poche ore: lo riferisce la Polizia Locale di Brescia. Il nuovo impianto di rilevazione della velocità sarà posizionato sulla corsia opposta di quello già esistente sulla tangenziale di Via Montelungo, la strada che costeggia il Mella e che è già attrezzata con un rilevatore, posizionato circa tre anni fa.

Adesso ne arriva un altro, nel tratto che dal quartiere Stocchetta arriva fino a Via Oberdan, in direzione Brescia: il limite di velocità massima è fissato in 80 chilometri orari. Per chi sgarra, fioccheranno le multe. Il nuovo autovelox è attrezzato con tecnologia video in grado di riprendere i movimenti delle auto: una potenzialità che potrà tornare utile agli agenti in caso di indagini.

Il nuovo impianto, infatti, è un Project Automation Speed Video Control, capace dunque di controllare la velocità senza radar o laser, ma solo attraverso l'analisi video. L'autovelox è costata poco più di 100mila euro: se ne parlava ormai da un anno, quando il Comune aveva annunciato l'investimento per risolvere i problemi legati all'eccessiva velocità in Via Montelungo.