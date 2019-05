Montepremi da record per il bresciano Nicolò: ha vinto 400.000 euro a Caduta Libera

Campione imbattuto ormai dallo scorso autunno, è il record di sempre. Così come è un record anche il montepremi accumulato in questi mesi: la bellezza di 400mila euro. Tutti parlano di lui, e non poteva che essere così: il personaggio del giorno è il giovanissimo Nicolò Scalfi, poco più che 20enne e originario di Sarezzo, ma da qualche tempo residente al Villaggio Prealpino con i genitori.

Un record da 400.000 euro

E' lui il campione assoluto del programma televisivo Caduta Libera, il celebre quiz di Canale 5 condotto dal mitico Gerry Scotti. Solo un paio di giorni fa il buon Nicolò ha raggiunto il record di sempre: “Inarrestabile Scalfi a Caduta Libera – si legge sulla pagina Facebook ufficiale del programma – Stasera ha vinto 70mila euro, e ha raggiunto così un montepremi complessivo da record, 400mila euro. Nicolò è il campione ad aver vinto di più e con più presenze all'attivo nel gambe show di Gerry Scotti”.

Sogni nel cassetto

Ragazzo semplice, non nasconde però le sue abilità e la sua intelligenza: ha già studiato a Milano, dopo il diploma al liceo Calini, nel cassetto dei sogni ci sono una laurea in Scienze della comunicazione e una specializzazione in ambito sportivo, magari come telecronista.

Nelle sue ultime interviste ha parlato della notorità acquisita in questi ultimi mesi, soprattutto tra le donne (e le mamme): in tante, tantissime lo fermano per strada per chiedergli un autografo. Insomma un vero personaggio, portatore di positività: tutta Brescia fa il tifo per lui, campione imbattuto dal 24 ottobre dello scorso anno.