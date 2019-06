Nicolò in Tv con la nuova fidanzata, Gerry Scotti apprezza (e pure molto)

Campione da record e pure latin lover. Da quando lo studente bresciano Nicolò Scalfi partecipa alla trasmissione ‘Caduta Libera’ ha già cambiato tre fidanzate. Archiviate le relazioni con Valeria e Veronica, entrambe conosciute al quiz show di Canale 5, il 20enne - che si è già messo in saccoccia ben 510 mila euro - ha presentato la sua nuova fiamma.

È accaduto durante la puntata andata in onda lo scorso sabato: la numero 76 per il campione originario di Sarezzo e di casa al Villaggio Prealpino, protagonista indiscusso del gioco da quest'autunno. Accanto alla mamma di Nicolò era seduta Sara: la nuova ragazza del fortunatissimo (al gioco e pure in amore) studente bresciano. Tra i due l’amore sarebbe sbocciato di recente e la giovane, oltre a conquistare il cuore del super campione, ha impressionato anche Gerry Scotti, conduttore del quiz.

“Scusi signorina ma lei è veramente una meraviglia. Guardate che faccino che ha la fidanzatina del campione", così Gerry Scotty ha infatti presentato la ragazza, scatenando l’entusiasmo del pubblico.