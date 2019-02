Abbondante nevicata in montagna, Ponte di Legno risplende coperta di bianco

Dopo una stagione invernale fin qui da dimenticare, finalmente la neve è tornata a scendere copiosa sulle montagne bresciane. Vera e propria manna dal cielo per gli impianti sciistici, che - dal Maniva al Tonale - potranno finalmente mettere in "serbatoio" un po' di quel soffice manto necessario al proseguo della stagione. Nella valli, intanto, sono all'opera spazzaneve e spargisale, ma ovunque resta un superbo panorama di cime, versanti e tetti imbiancati. A Ponte di Legno (foto sotto), lo spettacolo è come sempre insuperabile.



(foto: Instagram - pontedilegno_official)