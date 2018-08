Mamme non vaccinate: due neonate muoiono di pertosse in ospedale

Pare fossero entrambe malate di pertosse le due giovani mamme che hanno perso entrambe le figlie proprio a causa della cosiddetta “tosse dei 100 giorni”, malattia infettiva batterica altamente contagiosa, e purtroppo ancora letale per i neonati. La prima bimba era nata da poco più di un mese, la seconda da un paio di settimane: sono morte entrambe all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Le complicazioni sono arrivate subito dopo il parto, a pochi giorni dal loro arrivo a casa. I genitori hanno rilevato i sintomi di una forte bronchite, e preoccupati le hanno portate in ospedale: una ad Alzano Lombardo, una famiglia di origini rumene, l'altra a Treviglio, famiglia di genitori entrambi bergamaschi.

La situazione purtroppo è rapidamente degenerata: sono state entrambe trasferite al Giovanni XXIII, e ricoverate in Terapia intensiva. Ma nonostante il disperato tentativo dei medici, il loro cuoricino ha smesso di battere a pochi giorni dal ricovero. Il dato clinico riferisce di come entrambe le madri non fossero vaccinate per la pertosse, e non abbiano fatto alcuna successiva profilassi protettiva.

La pertosse ancora oggi infetta ogni anno più di 15 milioni di persone nel mondo: la stragrande maggioranza però nei Paesi in via di sviluppo, dove il tasso di vaccinazione è decisamente inferiore. La media supera i 700 casi ogni 100mila abitanti nell'Africa Centrale, e riduce a meno di 20 casi ogni 100mila nei Paesi del Primo Mondo.