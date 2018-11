Nuove chemio per Nadia Toffia, poi l'ironia: "Compro oggi e muoio quando voglio"

La battaglia di Nadia Toffa contro il cancro scoperto quasi un anno fa continua senza sosta, con le cure mediche necessarie per andare avanti e anche con l’ottimismo che la contraddistingue da sempre.

Domenica i telespettatori l’hanno vista su Italia Uno al suo posto nella puntata de ‘Le Iene’, ma in settimana per la conduttrice è stato il momento delle terapie, come lei stessa ha fatto sapere con una foto postata direttamente dal letto dell’ospedale dov’è ricoverata.

Con l’immancabile sorriso e le dita che fanno il segno della vittoria, Nadia ha colto l’occasione dello scatto per ringraziare i medici e gli infermieri che si stanno prendendo cura di lei, ma anche i fan che le fanno sentire forte il loro affetto, indispensabile per portare avanti la sua lotta contro la malattia.

“Buongiorno. Eccomi in ospedale. Che bravi gli infermieri e i medici tutti, rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi Grazie a loro e grazie a voi per il vostro supporto! È fondamentale. Vi abbraccio forte”, ha scritto ‘La Iena’ in calce allo scatto, subito commentato dai follower tra cui le amiche di sempre Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi.



“Hanno sempre un gran sorriso, anche per noi è così”, ha commentato Elena Santarelli che ben conosce il tema delle cure mediche per via della salute del figlio Giacomo: “Persone fantastiche che lavorano anche 12 ore di fila sempre con pazienza e sorriso, sopportano e supportano noi mamme Buone terapia”.

“Buona terapia Nadia, dai un bacio a tutte quelle persone fantastiche” è stato il pensiero di Alessia Marcuzzi che ha voluto far sentire vivo il suo affetto per la conduttrice e per chi, come lei, si trova a resistere con coraggio a questa dura prova affrontata anche grazie alla dedizione del personale degli ospedali.

Giovedì, infine, è stato il momento di un altro post - questa volta ironico - parlando dell'iniziativa di un'impresa di pompe funebri in occasione del Black Friday, con uno sconto di 500 euro sull'intero pacchetto del funerale: "E' possibile acquistare preventivamente il pacchetto, non c'è bisogno di morire per forza venerdì 23 novembre".



"Ci faccio seriamente un pensiero? Compro oggi e poi muoio quando voglio", ha commentato Nadia. Il messaggio ha ottenuto il plauso di centinaia di follower, che hanno elogiato il grande coraggio con cui la giornalista bresciana sta affrontando la malattia, anche con un sorriso.